Champions League: Juventus imbattuta con il PSG. Leao, in gol a Salisburgo a 3,25 (Di lunedì 5 settembre 2022) La Juventus inizia la sua avventura in Champions League domani sera al Parco dei Principi dove affronta il PSG nella prima sfida del girone.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Lainizia la sua avventura indomani sera al Parco dei Principi dove affronta il PSG nella prima sfida del girone....

juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli alla vigilia della gara contro il @RedBullSalzburg - DiMarzio : #UCL | @juventusfc, le parole di #Allegri alla vigilia della gara contro il @PSG_inside - kermit290179 : @Cicciodicastri @il_farmacista Perché era gestito da incapaci. Ora è una squadra gestita seriamente e come per magi… - sportli26181512 : Marani: 'Il Milan è in costante crescita. Curioso di vedere cosa farà Cardinale': Intervenuto a SkySport24, Matteo… -