Champions League, Inter-Bayern Monaco: data, orario e diretta TV (Di lunedì 5 settembre 2022) Inter-Bayern Monaco: diretta TV e streaming Tornano le emozioni della Champions League con la prima giornata della fase a gironi della stagione 22/23. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter e il Bayern Monaco in programma alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Ecco dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta TV La partita tra nerazzurri e bavaresi sarà trasmessa su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 21:00, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 settembre 2022)TV e streaming Tornano le emozioni dellacon la prima giornata della fase a gironi della stagione 22/23. Tra i match in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’e ilin programma alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre: ecco come seguire il match inTV e streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra nerazzurri e bavaresi sarà trasmessa su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 21:00, su Sky Sport 4K canale 213, sempre a partire dalle ...

sportface2016 : #UCL, #Psg. #Kimpembe: 'Conosciamo la #Juventus, grande squadra in attacco' - juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - gippu1 : Il giorno di dolore che uno ha: oggi sono 10 anni da quando, nel momento decisivo del play-off di Champions League… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #PsgJuventus: #Rabiot c'è, Parigi è casa sua. #Paredes e #DiMaria, ex avvelenati col Psg - sportli26181512 : Verso Salisburgo-Milan, Tuttosport: 'Tra De Ketelaere e Diaz è sfida per la trequarti': In vista dell'esordio di do… -