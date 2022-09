Champions League, ecco il fuorigioco semi-automatico. Rosetti: “Migliora fluidità e coerenza decisioni” (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo i test nell’ultima Coppa d’Arabia, al Mondiale per club e nella Supercoppa Europea, il fuorigioco semi-automatico è pronto a fare il suo debutto anche in Champions League, con la fase a gironi che prenderà il via domani, martedì 6 settembre. A spiegarne l’introduzione è Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri dell’Uefa, descrivendolo come uno strumento in grado di “Migliorare il corso della partita e la coerenza nelle decisioni arbitrali”. Il fuorigioco semi-automatico permetterà di stabilire in ogni momento la posizione dei giocatori e del pallone, grazie a telecamere poste sotto il tetto degli stadi, in grado di tracciare fino a 29 punti di visione diversi per ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo i test nell’ultima Coppa d’Arabia, al Mondiale per club e nella Supercoppa Europea, ilè pronto a fare il suo debutto anche in, con la fase a gironi che prenderà il via domani, martedì 6 settembre. A spiegarne l’introduzione è Roberto, presidente della Commissione Arbitri dell’Uefa, descrivendolo come uno strumento in grado di “re il corso della partita e lanellearbitrali”. Ilpermetterà di stabilire in ogni momento la posizione dei giocatori e del pallone, grazie a telecamere poste sotto il tetto degli stadi, in grado di tracciare fino a 29 punti di visione diversi per ...

juventusfc : Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - juventusfc : ?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League ??? #PSGJuve - juventusfc : I convocati per la prima fase della UEFA Champions League ???? #UCL - ilariadituccio : RT @juventusfc: Il nostro momento è ora ? Il percorso in Champions League inizia oggi! ???? #JuveUCL #PSGJuve - MilanPress_it : Vincere per partire bene, ma il #Salisburgo va temuto... L'approfondimento ?????? #SalisburgoMilan #ChampionsLeague… -