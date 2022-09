Champions, Al Khelaifi va all'attacco. E quella sottile ironia verso la Juventus, il Real e il Barcellona (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport fa notare che quei club "secondo l'ironico Al Khelaifi fanno la 'Super League of 3' o la 'Non Super League'". Per sostenere ulteriormente la sua tesi, poi, il presidente dell'... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 5 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport fa notare che quei club "secondo l'ironico Alfanno la 'Super League of 3' o la 'Non Super League'". Per sostenere ulteriormente la sua tesi, poi, il presidente dell'...

Geronim22285766 : Champions, Psg, parla Al Khelaifi: 'No alla Superlega'. Questo c’ha a squadra di Ballerini di Tip Tap! Ma Vaffancul… - glooit : Al Khelaifi 'Superlega non esiste, Champions piu' aperta' leggi su Gloo - _ElPrincipe22 : RT @marifcinter: Al Khelaifi: 'Format Champions 2024 è già un successo ancor prima di iniziare. Le vendite televisive globali lo dimostrano… - chevida : Scusate ma come fa...a non avere debiti? @fabriziosalvio1 @FBiasin - marifcinter : Al Khelaifi: 'Format Champions 2024 è già un successo ancor prima di iniziare. Le vendite televisive globali lo dim… -