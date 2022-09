Chadwick Boseman vince un Emmy postumo per What If…? (Di lunedì 5 settembre 2022) La star di Black Panther, Chadwick Boseman, ha vinto postumo l’Emmy di quest’anno per il miglior voice-over per una serie animata in What If…? Il premio segna la prima nomination e vittoria di Boseman agli Emmy, a poco più di due anni dalla sua morte. Tra i suoi colleghi nominati figurano Jeffrey Wright per What If…?, Jessica Walter per Archer, Maya Rudolph per Big Mouth, Stanley Tucci per Central Park, Julie Andrews per Bridgerton e F. Murray Abraham per Moon Knight. Chadwick Boseman vince un Emmy postumo per la serie animata What If…? Chadwick Boseman – Photo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 settembre 2022) La star di Black Panther,, ha vintol’di quest’anno per il miglior voice-over per una serie animata in? Il premio segna la prima nomination e vittoria diagli, a poco più di due anni dalla sua morte. Tra i suoi colleghi nominati figurano Jeffrey Wright per?, Jessica Walter per Archer, Maya Rudolph per Big Mouth, Stanley Tucci per Central Park, Julie Andrews per Bridgerton e F. Murray Abraham per Moon Knight.unper la serie animata– Photo ...

