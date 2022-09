Centri commerciali chiusi la domenica? ADCC: “Aumentare credito d’imposta” (Di lunedì 5 settembre 2022) Centri commerciali chiusi la domenica? In rivolta l’ADCC: governo pensi ad Aumentare credito d’imposta. La possibilità, ventilata dal governo, della chiusura della domenica di tutte le attività commerciali per risparmiare luce e gas, ovviamente fa discutere. In gran fermento soprattutto i Centri commerciali, diventati anche dei Centri di aggregazione, che nel giorno festivo incassano più Leggi su 2anews (Di lunedì 5 settembre 2022)la? In rivolta l’: governo pensi ad. La possibilità, ventilata dal governo, della chiusura delladi tutte le attivitàper risparmiare luce e gas, ovviamente fa discutere. In gran fermento soprattutto i, diventati anche deidi aggregazione, che nel giorno festivo incassano più

Jack_8000 : RT @GinaDi15: In campagna elettorale non ho sentito nessuno preoccupato per gli anziani che percepiscono la minima pensione che questo inve… - sudreporter : #carobollette, 'no a chiusura attività commerciali la domenica' - marinamarnie : @4everAnnina @Etruria72 A Milano nei supermercati la tengono al massimo l'aria condizionata nonostante siano calate… - Th3P3ck : Noi invece con #Berlusconi e #ForzaItalia sono almeno 20 anni che asfaltiamo aree verdi e costruiamo centri commerc… - jabbaTM : RT @4an_zar: @jabbaTM @giogio196969 So la sensazione, cioè io quando vado nei centri commerciali tipo Ipercoop o centro Campania mi fondo s… -