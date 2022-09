Cassa integrazione per due mesi contro il caro energia: l’ipotesi nel nuovo decreto di Draghi (Di lunedì 5 settembre 2022) Una Cassa integrazione per sostenere le imprese contro il caro energia. A costi più contenuti del normale per le aziende. Per i prossimi due mesi. Sull’esempio di quello che è successo durante la pandemia. È questa l’ipotesi di lavoro del governo Draghi. Che punta sulla concessione del sussidio a cinque settori: automotive, agroindustria, ceramica, legno e siderurgia. Ma nella maggioranza e tra i sindacati c’è chi chiede di ampliarli. Anche se sarà difficile a causa dei costi: una Cig del tutto gratuita graverebbe sulle casse dello Stato per 800 milioni. Il provvedimento dovrebbe finire nel decreto per le bollette che l’esecutivo licenzierà questa settimana. Insieme al piano di risparmio energetico di Roberto Cingolani. Ma intanto ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Unaper sostenere le impreseil. A costi più contenuti del normale per le aziende. Per i prossimi due. Sull’esempio di quello che è successo durante la pandemia. È questadi lavoro del governo. Che punta sulla concessione del sussidio a cinque settori: automotive, agroindustria, ceramica, legno e siderurgia. Ma nella maggioranza e tra i sindacati c’è chi chiede di ampliarli. Anche se sarà difficile a causa dei costi: una Cig del tutto gratuita graverebbe sulle casse dello Stato per 800 milioni. Il provvedimento dovrebbe finire nelper le bollette che l’esecutivo licenzierà questa settimana. Insieme al piano di risparmio energetico di Roberto Cingolani. Ma intanto ...

