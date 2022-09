Caso Amara: gip Brescia archivia accuse pm Pedio, legali 'ha operato correttamente' (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di archiviazione della procura di Brescia, "confermando il corretto operato" di Laura Pedio, procuratore aggiunto della procura del tribunale di Milano, già co titolare dell'indagine sulla presunta loggia Ungheria. "Come sempre dichiarato e documentato dalla dottoressa Pedio, è stata esclusa qualsivoglia omissione da parte del magistrato ed è stata ritenuta del tutto insussistente qualsiasi ipotesi di reato" spiegano gli avvocati Luca Jacopo Lauri e Alessandro Viglione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. (Adnkronos) - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale diha accolto la richiesta dizione della procura di, "confermando il corretto" di Laura, procuratore aggiunto della procura del tribunale di Milano, già co titolare dell'indagine sulla presunta loggia Ungheria. "Come sempre dichiarato e documentato dalla dottoressa, è stata esclusa qualsivoglia omissione da parte del magistrato ed è stata ritenuta del tutto insussistente qualsiasi ipotesi di reato" spiegano gli avvocati Luca Jacopo Lauri e Alessandro Viglione.

Killerjoe01 : @EnricoLetta Veramente io ho visto bandiere con la vostra amara falce e martello, forse è il caso di cambiare occhi… - FrancescoSamma2 : @EnricoLetta @ilmanifesto Lei si è giocato l'unico alleato di un certo peso. Secondo me, dopo le elezioni, il PD… - mbmarino : @GiuliettaVanni Non credo sia questione di costi, bensì di una precisa regola di marketing: la tecnicalità di un pr… - CorSte1975 : @RoyDeVita @lauraboldrini Che pd e soci vadano per slogan è vero. Però in questo caso non è uno slogan, ma una ama… - Leos715 : @t_permission Io non do del caso umano a nessuno. Mi sembrava una riflessione un po' amara. Di certo noi uomini las… -

Caso Amara: gip Brescia archivia accuse pm Pedio, legali ‘ha operato correttamente’ Il Sannio Quotidiano Caso pm Milano, Brescia archivia posizione aggiunto Pedio (ANSA) - BRESCIA, 05 SET - Il gip di Brescia Francesca Grassani ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti ... Caso Amara: gip Brescia archivia accuse pm Pedio, legali ‘ha operato correttamente’ Milano, 5 set. (Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di archiviazione della procura di Brescia, “confermando il corretto operato” di Lau ... (ANSA) - BRESCIA, 05 SET - Il gip di Brescia Francesca Grassani ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti ...Milano, 5 set. (Adnkronos) – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta di archiviazione della procura di Brescia, “confermando il corretto operato” di Lau ...