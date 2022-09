Casalnuovo | gli rubano una Vespa d’epoca | “Era di mio nonno | ridatemela”

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Non c’è pace per i cittadini dell’Area Nord di Napoli messi in ginocchio dai continui furti. Adi Napoli, un ladro dopo essersi introdotto in un garage privato, forzando la serranda, ha portato via una, una 60c del ’66, caricandola in auto., gliuna: “Era di mio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.