Carolina Cavalli | “In ‘Amanda’ racconto la solitudine e l’isolamento”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Benny come Amanda è una combattiva malinconica”. A parlare èche oggi ha presentato la sua opera prima in concorso a Venezia 79 nella sezione Orizzonti Extra. Un film che vede protagonista Benedetta Porcaroli nei panni della sua Amanda, una ragazza che si sente incompresa e profondamente sola. Al suo fianco: Galatea Bellugi, Michele Bravi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni (“faccio la stilista e il personaggio che interpreto mi somiglia”) e Giovanna Mezzogiorno. In sala dal 13 ottobre distribuito da I Wonder Pictures, il film è prodotto da Elsinore Film Wildside & Tenderstories ed è stato selezionato in anteprima anche al Toronto Film Festival: “Spero che funzioni con i sottotitoli in inglese perché ci sono molti dialoghi”, dice...