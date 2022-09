Caro energia, Sbarra: “Misure urgenti, a rischio un milione di posti di lavoro. Se necessario, il governo pensi a scostamento di bilancio” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Misure urgenti, a rischio un milione di posti di lavoro. Se necessario, il governo pensi allo scostamento di bilancio”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, ad Assisi sul tema dell’energia e del Caro bollette. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “, aundidi. Se, ilallodi”. Così il segretario generale della Cisl, Luigi, ad Assisi sul tema dell’e delbollette. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

