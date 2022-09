Caro bollette, Palazzo Chigi accelera su decreto aiuti (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Palazzo Chigi è pronto ad accelerare sul nuovo decreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle bollette, con nuovi aiuti per famiglie e imprese. Si spinge per approvare il nuovo provvedimento già giovedì, anche se il Mef, spiegano fonti interne a via XX Settembre all’Adnkronos, vorrebbe un supplemento di tempo, “anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate” che andranno impiegate per il nuovo decreto. Tra il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco, viene spiegato, la sintonia è piena, così come la volontà di tagliare il traguardo dei nuovi aiuti prima possibile. Ma negli uffici del Mef in molti chiedono più tempo. Se dovesse prevalere la ‘voce’ dei ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) –è pronto adre sul nuovoper fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle, con nuoviper famiglie e imprese. Si spinge per approvare il nuovo provvedimento già giovedì, anche se il Mef, spiegano fonti interne a via XX Settembre all’Adnkronos, vorrebbe un supplemento di tempo, “anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate” che andranno impiegate per il nuovo. Tra il premier Mario Draghi e il ministro dell’Economia Daniele Franco, viene spiegato, la sintonia è piena, così come la volontà di tagliare il traguardo dei nuoviprima possibile. Ma negli uffici del Mef in molti chiedono più tempo. Se dovesse prevalere la ‘voce’ dei ...

