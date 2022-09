Carmine De Angelis | “Dobbiamo investire sull’economia circolare e lavorare per il Pnrr

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 5 settembre 2022) di Erika Noschese Fondi del, continuare con l’agenda Draghi ma anche puntare su forme di investimento maggiore per l’economia. Sono questi i punti principali cheDe, candidato al Senato della Repubblica con Forza Italia, per il collegio Campania 2 nonché Coordinatore Provinciale degli azzurri per Avellino intende portare in Parlamento.De, mancano poche settimane al voto e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. Perché ha accettato la candidatura al Senato con Forza Italia? “La decisione che è stata presa di concerto con Fulvio Martusciello e Antonio Tajani è una candidatura di rispetto verso i territori e del partito, in quanto coordinatore provinciale di Forza Italia che mi ha riconosciuto una forte presenza territoriale e una ...