«Cara Giorgia, la storia di mia figlia insegna che non conta quanti genitori ci sono ma che cosa fanno» – La videointervista (Di lunedì 5 settembre 2022) La lettera che Luca Trapanese ha recitato su TikTok, rivolta a Giorgia Meloni, è rimbalzata dai cellulari ai giornali. L’assessore al Welfare di Napoli, 45 anni, ha sfruttato la sua visibilità sui social per porre l’attenzione sul tema delle adozioni da parte di famiglie monogenitoriali. «Cara Giorgia Meloni, ho adottato Alba da papà single e ora siamo una famiglia felice. L’ho potuto fare perché è una bimba con grave disabilità. È un’enorme assurdità che in Italia per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati e questo va cambiato. Vieni a trovarci, sei una mamma anche tu, e vedrai che siamo una famiglia esattamente come lo sono tutte le altre. Ti facciamo anche la pizza». Su Instagram, Trapanese si descrive così: «sono un padre ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) La lettera che Luca Trapanese ha recitato su TikTok, rivolta aMeloni, è rimbalzata dai cellulari ai giornali. L’assessore al Welfare di Napoli, 45 anni, ha sfruttato la sua visibilità sui social per porre l’attenzione sul tema delle adozioni da parte di famiglie monoali. «Meloni, ho adottato Alba da papà single e ora siamo una famiglia felice. L’ho potuto fare perché è una bimba con grave disabilità. È un’enorme assurdità che in Italia per un bimbo disabile sia sufficiente un solo genitore e per gli altri ce ne vogliano due sposati e questo va cambiato. Vieni a trovarci, sei una mamma anche tu, e vedrai che siamo una famiglia esattamente come lotutte le altre. Ti facciamo anche la pizza». Su Instagram, Trapanese si descrive così: «un padre ...

gide6968 : @HuffPostItalia Cara Giorgia ti nomineranno imperatrice del mondo - asocialexdifesa : RT @bloody_ale: 'Hai già le unioni civili' Giorgia cara non è che abbiamo 6 anni e ti abbiamo chiesto l'ennesimo set di Lego per il complea… - SilCupido : Cara Giorgia Soleri, cosa non si fa per 1 ora di notorieta'....si vede pure un film di 3 ore! - andrepeppino : @GiorgiaMeloni @VittorioSgarbi Detto proprio da lui ,??????????????io mi auguro tanto che gli italiani capiscano che nn è… - Natalin33515492 : La lettera di Luca #Trapanese a Giorgia #Meloni -