Capello non le manda a dire su Allegri | “Smetti di fare il battutista!”

Intervenuto in trasmissione a Sky, Fabio Capello ha parlato senza peli sulla lingua delle ultime discutibili scelte tattiche di Massimiliano Allegri. Innanzitutto, l'ex allenatore ha detto la sua sul gioco espresso dai giocatori del tecnico livornese. "Una squadra come Juventus non può giocare in questa maniera". La sua critica nasce sicuramente da quanto visto durante la partita di sabato scorso contro la Fiorentina, terminata col risultato di 1-1. Un punto particolarmente sofferto se si pensa che, in più occasioni, è stato solamente l'estremo difensore Mattia Perin ad impedire il vantaggio degli avversari e salvare il risultato, parando persino il rigore dell'attaccante della Viola Luka Jovic.

