Cannes | il Blue Carpet della nautica

(Di lunedì 5 settembre 2022) Torna puntuale, come ogni anno dal 1977, l’appuntamento con ilYachting Festival, l’evento apripistaserie di saloni nautici dedicati alle novità (circa 140 quelle in anteprima mondiale), presentate da cantieri, produttori e distributori. L’edizione 2022 si svolge da martedì 6 a domenica 11 settembre al Vieux Port (unità a motore e relative attrezzature, Luxury Gallery) e al Port Canto (vela, zona Yacht Brokerage & Charter, spazio Toys), collegati gratuitamente da un servizio navetta, con orario 10-19, chiusura posticipata alle 22 nella giornata di venerdì 9 e anticipata alle 18 in quella di domenica 11. Biglietti a partire da 19 euro (l’ingresso è gratuito per i bambini under 10) acquistabili esclusivamente online sul sito delYachting Festival. In mostra la migliore produzione francese e internazionale (con ...