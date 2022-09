Canada: in corso caccia all'uomo dopo accoltellamento che ha causato 10 morti (Di lunedì 5 settembre 2022) Toronto, 5 set. (Adnkronos) - Le autorità canadesi stanno cercando due uomini per l'accoltellamento di massa che ieri ha provocato almeno 10 morti e 15 feriti nel Saskatchewan, nel Canada centrale. Le autorità hanno identificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson e stanno consigliando ai cittadini di prendere le dovute precauzioni, essendo la coppia, che viaggia a bordo di una Nissan Rogue nera, armata e pericolosa. La Royal Canadian Mounted Police del Saskatchewan, Alberta e Manitoba stanno indagando congiuntamente sugli accoltellamenti. "Stiamo dedicando il numero massimo di risorse a questa indagine", ha affermato l'assistente commissario Rhonda Blackmore in una dichiarazione. "Lasciatemi essere chiaro ha aggiunto - stiamo ancora cercando i due sospetti. Chiediamo ai residenti del Saskatchewan e delle nostre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Toronto, 5 set. (Adnkronos) - Le autorità canadesi stanno cercando due uomini per l'di massa che ieri ha provocato almeno 10e 15 feriti nel Saskatchewan, nelcentrale. Le autorità hanno identificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson e stanno consigliando ai cittadini di prendere le dovute precauzioni, essendo la coppia, che viaggia a bordo di una Nissan Rogue nera, armata e pericolosa. La Royal Canadian Mounted Police del Saskatchewan, Alberta e Manitoba stanno indagando congiuntamente sugli accoltellamenti. "Stiamo dedicando il numero massimo di risorse a questa indagine", ha affermato l'assistente commissario Rhonda Blackmore in una dichiarazione. "Lasciatemi essere chiaro ha aggiunto - stiamo ancora cercando i due sospetti. Chiediamo ai residenti del Saskatchewan e delle nostre ...

