Canada | 10 morti in accoltellamento | è caccia a due uomini

(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Le autorità canadesi stanno cercando due uomini per l'accoltellamento di massa che ieri ha provocato almeno 10 morti e 15 feriti nel Saskatchewan, nel Canada centrale. Le autorità hanno identificato i due sospetti come Damien Sanderson e Myles Sanderson e stanno consigliando ai cittadini di prendere le dovute precauzioni, essendo la coppia, che viaggia a bordo di una Nissan Rogue nera, armata e pericolosa. La Royal Canadian Mounted Police del Saskatchewan, Alberta e Manitoba stanno indagando congiuntamente sugli accoltellamenti. "Stiamo dedicando il numero massimo di risorse a questa indagine", ha affermato l'assistente commissario Rhonda Blackmore in una dichiarazione. "Lasciatemi essere chiaro ha aggiunto – stiamo ancora cercando i due sospetti. Chiediamo ai residenti del Saskatchewan e delle nostre ...

