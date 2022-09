Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia, l’imbarazzo per le richieste dei fan: «Bacio, bacio» (Di lunedì 5 settembre 2022) Insieme a Venezia. Belli e sorridenti, Can Yaman e Francesca Chillemi sono sbarcati in laguna per la Mostra internazionale del cinema dove presenteranno la serie tv che li vede protagonisti: “Viola come il mare”, che andrà in onda su Canale 5. I flash e i clic dei fotografi hanno immortalato il momento dell’arrivo dei due attori e, in sottofondo, non sono mancate richieste indelicate che hanno provocato evidente imbarazzo: «bacio, bacio, bacio…» hanno urlato i fan. Da tempo, ormai, impazzano i rumors sull’attore turco e l’interprete messinese per il presunto flirt vissuto sottobanco, dietro i riflettori. La questione è stata alquanto delicata, visto che la Chillemi da anni è legata ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 5 settembre 2022) Insieme a. Belli e sorridenti, Cansono sbarcati in laguna per la Mostra internazionale del cinema dove presenteranno la serie tv che li vede protagonisti: “Viola come il mare”, che andrà in onda su Canale 5. I flash e i clic dei fotografi hanno immortalato il momento dell’arrivo dei due attori e, in sottofondo, non sono mancateindelicate che hanno provocato evidente imbarazzo: «…» hanno urlato i fan. Da tempo, ormai, impazzano i rumors sull’attore turco e l’interprete messinese per il presunto flirt vissuto sottobanco, dietro i riflettori. La questione è stata alquanto delicata, visto che lada anni è legata ...

