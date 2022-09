Can Yaman e Chillemi a Venezia: imbarazzo per quella richiesta piccante. La risposta ironica dell’attore turco (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul Red Carpet della Mostra del Cinema di Venezia sono sbarcati anche Can Yaman e Francesca Chillemi, per presentare Viola come il Mare, la nuova serie televisiva nella quale sono protagonisti. Qualcosa però non è andata proprio come previsto e per i due è partito un momento davvero imbarazzante. Cosa sarà mai successo all’attrice siciliana e alla star turca? LEGGI ANCHE :– Venezia, l’inconveniente di Guendalina Tavassi prima del red carpet: cosa è successo al vestito Venezia: Francesca Chillemi e Can Yaman sommersi dai cori in Laguna Andiamo con ordine. Giunti in Laguna, non appena hanno messo piede fuori dall’imbarcazione che li ha condotti fino al molo, Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati subito travolti dai ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 settembre 2022) Sul Red Carpet della Mostra del Cinema disono sbarcati anche Cane Francesca, per presentare Viola come il Mare, la nuova serie televisiva nella quale sono protagonisti. Qualcosa però non è andata proprio come previsto e per i due è partito un momento davvero imbarazzante. Cosa sarà mai successo all’attrice siciliana e alla star turca? LEGGI ANCHE :–, l’inconveniente di Guendalina Tavassi prima del red carpet: cosa è successo al vestito: Francescae Cansommersi dai cori in Laguna Andiamo con ordine. Giunti in Laguna, non appena hanno messo piede fuori dall’imbarcazione che li ha condotti fino al molo, Francescae Cansono stati subito travolti dai ...

vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - Cosmopolitan_IT : Vi aspettiamo! - Ditte6263 : RT @saf_yaman: ?? Filming Italy Best Movie International Award ?? Can Yaman filming.italy - bestmovie_mag Oggi, Buongiorno così! ?????? #Bu… - can_yaman_int : RT @LuxVide: Rosso come il red carpet di Venezia per i due protagonisti di #ViolaComeIlMare! @frachillemi___ e #CanYaman ospiti in laguna… - Laura71995141 : RT @saf_yaman: ?? Filming Italy Best Movie International Award ?? Can Yaman filming.italy - bestmovie_mag Oggi, Buongiorno così! ?????? #Bu… -