Campionati Italiani Giovanili U15 femminili by Italgas: Segattini serve il bis

Sui Colle Degli Dei di Velletri Vittoria ha battuto nella finale del singolare Lucrezia Musetti. En-plein della tennista trentina con il successo in doppio in coppia con Agnese Gentili

