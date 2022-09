Calendario US Open 2022 oggi: orari 5 settembre, ordine di gioco, programma, tv, streaming (Di lunedì 5 settembre 2022) Altro giorno e altre partite agli US Open 2022. Quest’oggi termineranno gli ottavi di finale e tra i tennisti che scenderanno in campo ci sarà anche il nostro azzurro Jannik Sinner (testa di serie n.11). L’altoatesino è reduce dalla vittoria in quattro set contro lo statunitense Brandon Nakashima e nella giornata odierna dovrà affrontare nel match di chiusura nel Louis Armstrong Stadium il bielorusso Ilya Ivashka (n.73 del ranking). Oltre a Sinner, saranno tanti altri i big che quest’oggi andranno a caccia di un pass per i quarti di finale. In campo maschile vedremo infatti in azione anche Rafael Nadal, che affronterà il padrone di casa Frances Tiafoe, e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz, che sfiderà il croato Marin Cilic, senza poi dimenticarsi del match tra il britannico Cameron Norrie e il russo Andrey Rublev. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Altro giorno e altre partite agli US. Quest’termineranno gli ottavi di finale e tra i tennisti che scenderanno in campo ci sarà anche il nostro azzurro Jannik Sinner (testa di serie n.11). L’altoatesino è reduce dalla vittoria in quattro set contro lo statunitense Brandon Nakashima e nella giornata odierna dovrà affrontare nel match di chiusura nel Louis Armstrong Stadium il bielorusso Ilya Ivashka (n.73 del ranking). Oltre a Sinner, saranno tanti altri i big che quest’andranno a caccia di un pass per i quarti di finale. In campo maschile vedremo infatti in azione anche Rafael Nadal, che affronterà il padrone di casa Frances Tiafoe, e l’altro spagnolo Carlos Alcaraz, che sfiderà il croato Marin Cilic, senza poi dimenticarsi del match tra il britannico Cameron Norrie e il russo Andrey Rublev. A ...

