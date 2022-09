Calciomercato Roma: c’è Maksimovic tra gli svincolati per la difesa (Di lunedì 5 settembre 2022) Mourinho ha richiesto un altro centrale per la difesa della Roma: in cima alla lista degli svincolati c’è Maksimovic Dopo la sconfitta di ieri della Roma contro l’Udinese, Mourinho continua a chiedere un centrale per completare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il principale indiziato tra gli svincolati dovrebbe essere Maksimovic. Nel mirino ci sono anche Zagadou, Denayer e Ceppitelli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Mourinho ha richiesto un altro centrale per ladella: in cima alla lista deglic’èDopo la sconfitta di ieri dellacontro l’Udinese, Mourinho continua a chiedere un centrale per completare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il principale indiziato tra glidovrebbe essere. Nel mirino ci sono anche Zagadou, Denayer e Ceppitelli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

