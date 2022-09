Calciomercato – Il Napoli si defila per Solbakken: va alla Roma (Di lunedì 5 settembre 2022) Ola Solbakken sarà un nuovo calciatore della Roma: il Napoli si allontana Corteggiato per molto tempo dal Napoli, Ola Solbakken potrebbe alla fine firmare con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 settembre 2022) Olasarà un nuovo calciatore della: ilsi allontana Corteggiato per molto tempo dal, Olapotrebbefine firmare con … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : .@sscnapoli: le ultime su #CristianoRonaldo, #Navas e la cessione di #FabianRuiz al @PSG_inside #calciomercato… - Gazzetta_it : CR7-Napoli, ore decisive. Blitz di Mendes per lo scambio con Osimhen - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - sscalcionapoli1 : CIES, nessun club italiano ha speso quanto la Juve per la rosa attuale: Napoli al secondo posto… - NapoliCM : ???? Rinnovo Meret Napoli, annuncio del club: 'Ora si può fare, nessun problema' ??? -