Calcio: Serie A, Salernitana-Empoli 1-1 dopo il primo tempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Salerno, 5 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1, il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Salernitana ed Empoli, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio dei toscani con Satriano al 31' replica Mazzocchi al 39'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Salerno, 5 set. - (Adnkronos) - Termina in parità sul punteggio di 1-1, il posticipo della quinta giornata diA traed, in corso di svolgimento allo stadio 'Arechi' di Salerno. Al vantaggio dei toscani con Satriano al 31' replica Mazzocchi al 39'.

Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - fpiersimoni : Sincero? Gli auguro di esordire al mondiale con un rosso e due turni di squalifica e che la Francia non si qualifi… - pino_nostro : RT @LSveglia: #Arrivabene non sarà un esperto di calcio ma certamente non gli sarà sfuggita la frase di #AllegriOut in cui dice: la partita… -