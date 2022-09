Calcio: Malagò, 'cori antisemiti autolesionistici e mai giustificabili' (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “cori antisemiti e razzisti nel Calcio? Ero all'estero. La cosa incredibile è che tutto questo poi non fa che penalizzare chi va a tifare. E' come chi ha una casa e ne sminuisce il valore. È un autogol, è autolesionismo. Al di là del fatto che non si possono mai giustificare questi atteggiamenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando dei cori antisemiti che ci sono stati durante la quinta giornata di Serie A e in particolare nel derby di Milano e in Fiorentina-Juventus, a margine della presentazione del VII Trofeo Coni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma, 5 set. (Adnkronos) - “e razzisti nel? Ero all'estero. La cosa incredibile è che tutto questo poi non fa che penalizzare chi va a tifare. E' come chi ha una casa e ne sminuisce il valore. È un autogol, è autolesionismo. Al di là del fatto che non si possono mai giustificare questi atteggiamenti”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, parlando deiche ci sono stati durante la quinta giornata di Serie A e in particolare nel derby di Milano e in Fiorentina-Juventus, a margine della presentazione del VII Trofeo Coni.

