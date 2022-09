Calcio | Juventus | Pogba si opera al ginocchio destro | previste 6 settimane di stop

Gazzetta_it : Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - killhzo : RT @Gazzetta_it: Pogba si allena sul campo. Dovrebbe rientrare fra due settimane - RepJuventus : Pogba ha deciso: si opera al ginocchio -

... Barcellona e). "Il futuro format della Champions League, grazie all'importante aumento di ... Ildeve permettere nuovi investimenti, ma con regole chiare che impediscano derive (.), come ...PARIGI (FRANCIA) - "Peccato che Di Maria non possa tornare qui al Parco dei Principi" . Così, alla vigilia di Paris Saint - Germain -, Christophe Galtier commenta per la sfida di Champions League contro i suoi vecchi compagni. "Ha scritto pagine importanti nel Psg - ha sottolineato il tecnico dei parigini - ed è stato ...Torino, 5 set. - (Adnkronos) - Il centrocampista della Juventus Paul Pogba si opera al ginocchio destro. Per il recupero dall'infortunio è stata dunque scelta la strada dell'intervento chirurgico. Son ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi Paul Pogba dopo gli ultimi ...