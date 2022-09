Calcio: Cosmi riparte dalla Croazia, sarà nuovo tecnico hnk rijeka (Di lunedì 5 settembre 2022) La sua ultima esperienza al Crotone nel 2021 rijeka (Croazia) - Serse Cosmi riparte dalla Croazia. Il 64enne tecnico umbro è stato ufficializzato come nuovo allenatore dell'HNK rijeka, formazione ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) La sua ultima esperienza al Crotone nel 2021) - Serse. Il 64enneumbro è stato ufficializzato comeallenatore dell'HNK, formazione ...

