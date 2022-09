Calcio: Champions, Turpin arbitra Inter-Bayern e Del Cerro Grande Napoli-Liverpool (Di lunedì 5 settembre 2022) Nyon, 5 set. - (Adnkronos) - Il francese Clément Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco, match valido per la prima giornata del gruppo C di Champions League in programma allo stadio 'Meazza' di Milano mercoledì 7 settembre alle ore 21. In contemporanea allo stadio 'Maradona' lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande dirigerà Napoli-Liverpool, match d'esordio del gruppo A di Champions League. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Nyon, 5 set. - (Adnkronos) - Il francese ClémentarbitreràMonaco, match valido per la prima giornata del gruppo C diLeague in programma allo stadio 'Meazza' di Milano mercoledì 7 settembre alle ore 21. In contemporanea allo stadio 'Maradona' lo spagnolo Carlos Deldirigerà, match d'esordio del gruppo A diLeague.

Lorenzored17 : Ma per caso qualcuno ha fatto la lega del Twitter Calcio del fanta della Champions League? Chiedo eh - sportli26181512 : Juve, niente Di Maria contro il Psg: non recupera, fuori dai convocati: Juve, niente Di Maria contro il Psg: non re… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Juve all'esame Paris Saint-Germain senza Di Maria: non convocato #psg #parcodeiprincipi #juve #championsleague #champio… - planetwin365ita : Galvanizzato dalla vittoria nel #derby, il #Milan inizia l'avventura nell'Olimpo del calcio sul campo del… - sportli26181512 : Juve, i convocati per il Psg: assente Di Maria: L'argentino non figura nell'elenco diramato da Max #Allegri per la… -