Calcio a 5, Europei Under 19: Italia-Polonia 1-4, gli azzurrini vengono largamente sconfitti (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo lo strepitoso 3-0 di ieri rifilato alla Francia, oggi l’Italia Under 19 del Calcio a 5, impegnata agli Europei di categoria, è caduta 1-4 contro la Polonia, nella seconda giornata del Gruppo B. I ragazzi di Massimiliano Bellarte vivono una partita stregata. L’avvio del match è nervoso ed equilibrato, sino a quando, superata la boa del decimo minuto, i polacchi non la sbloccano col gol di Sendlewski che batte Berthod per lo 0-1. Per gli azzurrini è un colpo duro da digerire: la tattica della Polonia, che ingabbia Scavino e soci funziona, tanto che a venti secondi dall’intervallo ecco materializzarsi lo 0-2 firmato da Licznerski. Si va al riposo. L’Italia prova a riordinare le idee. De Felice prova ad accendere la luce della tecnica e dell’agonismo. ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo lo strepitoso 3-0 di ieri rifilato alla Francia, oggi l’19 dela 5, impegnata aglidi categoria, è caduta 1-4 contro la, nella seconda giornata del Gruppo B. I ragazzi di Massimiliano Bellarte vivono una partita stregata. L’avvio del match è nervoso ed equilibrato, sino a quando, superata la boa del decimo minuto, i polacchi non la sbloccano col gol di Sendlewski che batte Berthod per lo 0-1. Per gliè un colpo duro da digerire: la tattica della, che ingabbia Scavino e soci funziona, tanto che a venti secondi dall’intervallo ecco materializzarsi lo 0-2 firmato da Licznerski. Si va al riposo. L’prova a riordinare le idee. De Felice prova ad accendere la luce della tecnica e dell’agonismo. ...

