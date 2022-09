Buono fiere al via, come ottenere il contributo fino a 10mila euro (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire dal prossimo 9 settembre sarà possibile, per le imprese italiane, ottenere il Buono fiere: la misura, introdotta nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro, punta a sostenere la partecipazione della filiera del Made in Italy alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia. come ottenere il Buono fiere Il Buono fiere è un contributo che copre alcune spese effettuate per la partecipazione alle fiere e alle esposizioni nel range temporale che va dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Il valore massimo raggiungibile dal Buono fiere, per ... Leggi su fmag (Di lunedì 5 settembre 2022) A partire dal prossimo 9 settembre sarà possibile, per le imprese italiane,il: la misura, introdotta nell’articolo 25-bis del primo decreto Aiuti e per la quale sono state messe a disposizione risorse pari a 34 milioni di, punta a sostenere la partecipazione della filiera del Made in Italy alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.ilIlè unche copre alcune spese effettuate per la partecipazione allee alle esposizioni nel range temporale che va dal 16 luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Il valore massimo raggiungibile dal, per ...

