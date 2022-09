Bufera social su Ferragni: il gesto inaspettato scatena la valanga di rabbia (Di lunedì 5 settembre 2022) Insurrezione social nei confronti di Chiara Ferragni. A tirare fuori la foto che ha scatenato centinaia di commenti è Leonardo Panetta, giornalista di Mediaset, che pubblica uno scatto dell'influencer e moglie di Fedez in compagnia di alcuni amici: “La Ferragni prende l'elicottero, con gli amici, per fare l'aperitivo su un ghiacciaio. Da lassù, vi guarda e vi chiede di abbassare il riscaldamento, fare meno docce, cucinare la pasta a fuoco spento ed essere coscienziosi quando andrete a votare…”. Il riferimento è ai tanti appelli per l'ambiente e sul caro-energia dei super-ricchi, che predicano bene e razzolano male. Lo scatto social si è rivelato un autentico autogol, con diversi commenti negativi per l'atteggiamento di Ferragni. “Magari invece è andata in alta montagna per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 settembre 2022) Insurrezionenei confronti di Chiara. A tirare fuori la foto che hato centinaia di commenti è Leonardo Panetta, giornalista di Mediaset, che pubblica uno scatto dell'influencer e moglie di Fedez in compagnia di alcuni amici: “Laprende l'elicottero, con gli amici, per fare l'aperitivo su un ghiacciaio. Da lassù, vi guarda e vi chiede di abbassare il riscaldamento, fare meno docce, cucinare la pasta a fuoco spento ed essere coscienziosi quando andrete a votare…”. Il riferimento è ai tanti appelli per l'ambiente e sul caro-energia dei super-ricchi, che predicano bene e razzolano male. Lo scattosi è rivelato un autentico autogol, con diversi commenti negativi per l'atteggiamento di. “Magari invece è andata in alta montagna per ...

