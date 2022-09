Brunetta in lacrime dà l'addio alla politica (per ora) La carriera dell'energumeno tascabile da Venezia a Silvio (Di lunedì 5 settembre 2022) Un evento che la Natura saluterà con imponenti manifestazioni di gaudio sta per avvenire: pioverà nei deserti e le api torneranno numerose ad impollinare i fiori: Renato Brunetta se ne va Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 settembre 2022) Un evento che la Natura saluterà con imponenti manifestazioni di gaudio sta per avvenire: pioverà nei deserti e le api torneranno numerose ad impollinare i fiori: Renatose ne va Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Brunetta in lacrime dà l'addio alla politica (almeno per ora): la sua storia - Andrea_24111976 : RT @ilvocio: Brunetta lascia con le lacrime Forza Italia e tornerà a fare il professore. Immagino la felicità degli studenti. Davide Pe… - Pepautore : RT @ilvocio: Brunetta lascia con le lacrime Forza Italia e tornerà a fare il professore. Immagino la felicità degli studenti. Davide Pe… - ilvocio : Brunetta lascia con le lacrime Forza Italia e tornerà a fare il professore. Immagino la felicità degli studenti.… - metaanto : RT @Agenzia_Ansa: Al Forum Ambrosetti di Cernobbio va in scena lo show della politica fra lapsus, siparietti e pure qualche lacrima, come q… -