Brucia l' ospedale di Pietra Ligure | evacuati 85 pazienti Tre gli intossicati

AGI - Un incendio si è sviluppato, per cause ancora da chiarire, nel padiglione chirurgico dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel Savonese. Secondo le procedure previste, grazie all'intervento dei reperibili e di tutto il personale delle vicinanze che si è reso immediatamente disponibile, i pazienti del chirurgico sono stati spostati in altra sede mentre attualmente sono ancora in corso le operazioni e le verifiche da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Sono stati evacuati 85 pazienti, tre pazienti hanno una intossicazione da fumo, uno di questi è in terapia intensiva a Savona. Otto dipendenti hanno sintomi lievi. Una parte dell'edificio è attualmente inagibile: gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei ...

