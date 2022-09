Brogli sui voti degli italiani all'estero, il commento di Francesca de Natale candidata nella circoscrizione Sud America (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - «Il rispetto della volontà dell'elettore è la base di una sana democrazia, un diritto irrinunciabile», sottolinea Francesca de Natale Roma, 5 settembre 2022. «Il rispetto della volontà dell'elettore è la base di una sana democrazia, un diritto irrinunciabile», così Francesca de Natale, candidata alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Sud America per la coalizione di centrodestra, commenta il sospetto di Brogli elettorali per le elezioni degli italiani all'estero. Oggi Francesca de Natale si trova in Argentina per la campagna elettorale dove sta toccando con mano come la modalità di voto degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) - «Il rispetto della volontà dell'elettore è la base di una sana democrazia, un diritto irrinunciabile», sottolineadeRoma, 5 settembre 2022. «Il rispetto della volontà dell'elettore è la base di una sana democrazia, un diritto irrinunciabile», cosìdealla Camera dei DeputatiSudper la coalizione di centrodestra, commenta il sospetto dielettorali per le elezioniall'. Oggidesi trova in Argentina per la campagna elettorale dove sta toccando con mano come la modalità di voto...

