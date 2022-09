Brasile: elezioni, perquisita la casa dell'ex giudice Moro (Di lunedì 5 settembre 2022) In Brasile, l'ex giudice Sergio Moro - magistrato simbolo dell'inchiesta 'Lava Jato' (Autolavaggio), la Mani Pulite verdeoro - è stato oggetto di un mandato di perquisizione e sequestro ordinato dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) In, l'exSergio- magistrato simbolo'inchiesta 'Lava Jato' (Autolavaggio), la Mani Pulite verdeoro - è stato oggetto di un mandato di perquisizione e sequestro ordinato dal ...

Perché le elezioni brasiliane interessano l'Europa ... Kritica Economica 05.09.2022 Le elezioni in Brasile si terranno il 2 ottobre. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 30 Giorgio Michalopoulos, Kritica Economica 05.09.2022 Leggi più tardi Nel ... Valori.it

Brasile: Lancet pubblica editoriale contro rielezione Bolsonaro Sopresa, in Brasile, per un editoriale contro la rielezione di Jair Bolsonaro pubblicato nel fine settimana da Lancet: in un articolo dal titolo 'Nuovi inizi per l'America Latina', la prestigiosa riv ...