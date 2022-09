Borsa: Europa prosegue pesante dopo taglio produzione Opec+ (Di lunedì 5 settembre 2022) Le Borse europee proseguono pesanti dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio di 100.000 barili al giorno il mese prossimo per stabilizzare il mercato, ritornando così sui ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Le Borse europee proseguono pesantila decisione dell'di tagliare ladi petrolio di 100.000 barili al giorno il mese prossimo per stabilizzare il mercato, ritornando così sui ...

