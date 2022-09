Borsa: Europa a picco, Francoforte - 3%. Gas vola a 282 euro (Di lunedì 5 settembre 2022) Borse europee pesanti a metà mattinata con Francoforte ( - 3%) in testa ai ribassi, davanti a Milano ( - 2,4%), Parigi ( - 2%) e Londra ( - 0,9%). La corsa del prezzo del gas, che ad Amsterdam si ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Borsepee pesanti a metà mattinata con( - 3%) in testa ai ribassi, davanti a Milano ( - 2,4%), Parigi ( - 2%) e Londra ( - 0,9%). La corsa del prezzo del gas, che ad Amsterdam si ...

LaVeritaWeb : Il Paese è un grande produttore di combustibili fossili e ospita il Ttf, la Borsa che determina il prezzo del gas:… - fisco24_info : Borsa: Europa a picco, Francoforte -3%. Gas vola a 282 euro: Euro tiene quota 0,99, corre petrolio, rendimento Btp… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Panico #gas alla borsa di Amsterdam, prezzi schizzano fino a +35% a 290 euro/Mwh con vendetta #Putin . Nord Stream non riapr… - Spyto_ : @GianniLilly La Russia? Ma se la speculazione sul gas la stiamo facendo alla borsa di Amsterdam. Direi che noi in c… - Maia1967 : RT @lauranaka: Panico #gas alla borsa di Amsterdam, prezzi schizzano fino a +35% a 290 euro/Mwh con vendetta #Putin . Nord Stream non riapr… -