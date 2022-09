Borrell accusa | “A Mosca c’è un regime fascista” La replica del Cremlino | “L’Alto rappresentante si qualifica come diplomatico”

(Di lunedì 5 settembre 2022) Duro botta e risposta fradell’Unione europea per la politica estera, Josep, e il portavoce del, Dmitry Peskov. In un discorso a distanza alla Conferenza Interparlamentare di Praga,ha definito le autorità di”, parlando a proposito della risposta all’aggressione dell’Ucraina. “Non abbiamo un piano concreto per sconfiggere ilrusso, ma il mio compito è più modesto ed è quello di aiutare l’Ucraina in modo unito e continuare le discussioni con gli attori internazionali per applicare le sanzioni adottate”, ha dettonel suo discorso. Ladiè arrivata puntuale. ...

... ma il mio compito è più modesto ed è quello di aiutare l'Ucraina in modo unito e continuare le discussioni con gli attori internazionali per applicare le sanzioni adottate", ha dettonel suo ...- ha affermato- Bisogna fermare questa scommessa, che è un altro esempio del comportamento sconsiderato della Russia, in disprezzo per il diritto internazionale e i principi base del ...