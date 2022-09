Bonus edicole fino a 4mila euro, domande entro settembre (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via le domande per il Bonus edicole 2022, il credito di imposta fino a 4mila euro riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il Bonus dovrà essere richiesto entro la scadenza del 30 settembre. Bonus edicole, di cosa si tratta Il Bonus edicole è rivolto agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. È pari ad un massimo di 4.000 euro per richiedente e consente ai richiedenti di beneficiare di un rimborso per le spese sostenute a titolo di imposte, per l’affitto e per altri costi sostenuti per la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Al via leper il2022, il credito di impostariconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nella vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Ildovrà essere richiestola scadenza del 30, di cosa si tratta Ilè rivolto agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. È pari ad un massimo di 4.000per richiedente e consente ai richiedenti di beneficiare di un rimborso per le spese sostenute a titolo di imposte, per l’affitto e per altri costi sostenuti per la ...

