Bonus affitto docenti, fino a 2500 euro per chi si trasferisce in montagna: le info utili (Di lunedì 5 settembre 2022) La legge di bilancio 2022 ha previsto per gli insegnanti la possibilità di trasferirsi nelle comunità montane del nostro Paese e ricevere un’agevolazione per l’affitto o l’acquisto di una casa che può arrivare fino a 2.500 euro. Forme di incentivazione a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado, anche in termini di punteggio di servizio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 settembre 2022) La legge di bilancio 2022 ha previsto per gli insegnanti la possibilità di trasferirsi nelle comunità montane del nostro Paese e ricevere un’agevolazione per l’o l’acquisto di una casa che può arrivarea 2.500. Forme di incentivazione a favore deia tempo determinato in servizio nelle scuole didi ogni ordine e grado, anche in termini di punteggio di servizio. L'articolo .

