Bonino | Meloni a palazzo Chigi? La rispetto ma non la condivido

(Di lunedì 5 settembre 2022) ... "Il salario minimo? Può essere fatto dallo Stato" Emma, in diretta su Corriere.it, ... Leggo pensosi commenti di autorevoli editorialisti, che mi prendono in giro per Tik Tok. E dico: ma avete ...

LuciaDeVivo2 : Questi sono agenda e metodo Draghi che vogliono portare avanti Letta, Meloni, Calenda, Renzi e Bonino? Appero` ! So… - Nibbionero : @Peter_Italy La Bonino ha fatto partorire la madre della Meloni. - giek2 : RT @Peter_Italy: Meloni sodale di Emma Bonino - Peter_Italy : Meloni sodale di Emma Bonino - NelloMurone : Emma Bonino la donna al potere è diventato un tema che fà vedere la Clinton tifare Meloni? Il padre comunista che l'abbando- -

Corriere della Sera

Ore 13:12 -a palazzo Chigi: "La rispetto ma non la condivido" La destra più brava a far salire a palazzo Chigi una donna "Rispetto molto, ma non condivido nemmeno una parola ...Invece è Giorgiala leader politica di partito con più fiducia nell'attuale scenario (39%). ... Silvio Berlusconi (29%), Matteo Salvini (29%), Emma(25%), Enrico Letta (24%), Carlo ... Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Bonino: «Meloni a palazzo Chigi Se succede, siamo noi a... Un sondaggio Youtrend per SkyTg24 ribalta la linea politica seguita dai due leader di destra sulla Russia. Fdi si conferma primo col 24,2% dei voti ...Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Rispetto molto Meloni, ma non condivido nemmeno una parola delle proposte che fa sulle questioni nazionali e internazionali". Così Emma Bonino al Corriere.it.