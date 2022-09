Boniek UEFA | «FPF? Basta club che fanno debiti»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 5 settembre 2022) «Le multe dellasono morbide, peraltro tutto è sospeso, perché per tre-quattro anni le squadre possono dimostrare di saper gestire il proprio business in maniera corretta e giusta. Nel calcio devono e possono giocare iche posseggono delle credenziali, non quelli chee che, alla fine, portano grossi problemi». Parole L'articolo proviene da Calcio e Finanza.