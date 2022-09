Bionda come Michelle e Tomaso Trussardi perde subito la testa per lei | Scoppia così l’amore (Di lunedì 5 settembre 2022) Tomaso Trussardi perde la testa per una Bionda bellissima, una danna il cui fascino ricorda Michelle Hunziker ma che, in realtà, non si tratta affatto di lei! La fine del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker fa discutere i media, anche se recentemente si è anche parlato di un possibile riavvicinamento per la coppia. Adesso, però, per l’imprenditore e rampollo di casa Trussardi è giunto, davvero, il momento di uscire allo scoperto perché dopo la fine del suo legame con la showgirl svizzera sembrerebbe che l’amore sia davvero tornato nella su avita così all’improvviso… Un amore che ha travolto così Trussardi, rimasto ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 5 settembre 2022)laper unabellissima, una danna il cui fascino ricordaHunziker ma che, in realtà, non si tratta affatto di lei! La fine del matrimonio traHunziker fa discutere i media, anche se recentemente si è anche parlato di un possibile riavvicinamento per la coppia. Adesso, però, per l’imprenditore e rampollo di casaè giunto, davvero, il momento di uscire allo scoperto perché dopo la fine del suo legame con la showgirl svizzera sembrerebbe chesia davvero tornato nella su avitaall’improvviso… Un amore che ha travolto, rimasto ...

Marco86Stracci : RT @Cambiacasacca: Quando leggo 'Renzi e Calenda' in tendenza se chiudo gli occhi mi compaiono Cochi e Renato che cantano 'come porti i cap… - actuallymasky : Raga io ora come capelli li ho mullett marroni con davanti la frangia bionda. Che dite. Me..m...me li faccio...n..n… - fraancescaa___ : oddioooo quella bastarda di julie ha scoperto il segreto della bionda come la amo - mariangelalo33 : RT @Cambiacasacca: Quando leggo 'Renzi e Calenda' in tendenza se chiudo gli occhi mi compaiono Cochi e Renato che cantano 'come porti i cap… - mpela61 : RT @Cambiacasacca: Quando leggo 'Renzi e Calenda' in tendenza se chiudo gli occhi mi compaiono Cochi e Renato che cantano 'come porti i cap… -