Beyoncé, di nuovo tra i gioielli di Tiffany & Co. (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo il successo dello scorso anno, la maison di preziosi ha affidato nuovamente alla cantante il ruolo di protagonista nella nuova campagna Lose Yourself in Love

