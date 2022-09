Beverly Hills Cop 4: le prime immagini del ritorno di Eddie Murphy (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove foto dal set del quarto capitolo di Beverly Hills Cop mostrano per la prima volta il ritorno di Eddie Murphy nei panni di Axel Foley. La produzione del nuovo Beverly Hills Cop 4 è in corso, e nuove foto dal set mostrano il ritorno diEddie Murphy in uno dei suoi ruoli più leggendari. La star tornerà infatti a vestire i panni del Detective Axel Foley, e nell'immagine lo possiamo vedere indossare una giacca dei Detroit Lions, con un braccio fasciato. Il quarto capitolo della serie, che è stato ora intitolato Beverly Hills Cop: Axel Foley, è diretto da Mark Molloy da un copione scritto da Will Beall. Il film è prodotto da Murphy, Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Melissa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 settembre 2022) Nuove foto dal set del quarto capitolo diCop mostrano per la prima volta ildinei panni di Axel Foley. La produzione del nuovoCop 4 è in corso, e nuove foto dal set mostrano ildiin uno dei suoi ruoli più leggendari. La star tornerà infatti a vestire i panni del Detective Axel Foley, e nell'immagine lo possiamo vedere indossare una giacca dei Detroit Lions, con un braccio fasciato. Il quarto capitolo della serie, che è stato ora intitolatoCop: Axel Foley, è diretto da Mark Molloy da un copione scritto da Will Beall. Il film è prodotto da, Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Melissa ...

