Besrey Trike Bike 7in1 | un solo triciclo per tutte le avventure di tuo figlio

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ilè spesso uno dei primi giocattoli che si regalano ai bambini una volta che hanno imparato a camminare, perché è l’oggetto che può dare loro i primi rudimenti che, crescendo, serviranno per imparare ad andare in bicicletta. Tuttavia, compiere il passaggio dalalla due ruote implica molti step, il che significa anche dover acquistare diversi veicoli prima di arrivare alla bicicletta, cosa che spesso rappresenta una spesa non indifferente per molte famiglie. Una soluzione che potrebbe risolvere il problema, però, esiste: ci ha pensato, azienda che si occupa di prodotti per l’infanzia innovativi, che ha da poco festeggiato il suo settimo anniversario: proprio in occasione dell’evento, ha lanciato il suo7 in 1 per bambini, considerato una vera e propria svolta nel ...