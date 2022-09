Berlusconi: “L’ultimo governo eletto degli italiani è stato il mio. Ai giovani daremo lavoro, non il rdc” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il voto del 25 è molto importante, per le cose che sono capitate, L’ultimo governo eletto dagli italiani è stato il mio del 2008, allora ci sono stati 7 governi mai eletti, tutti di sinistra, con il prossimo voto gli italiani possono tornare a contare qualcosa con il loro voto”. Lo dice Silvio Berlusconi, ospite di Mattino 5, su Canale 5. “Dobbiamo far cadere i no della sinistra che ci hanno impedito rigassificatori – dice il presidente di Forza Italia – impianti per le rinnovabili, nucleare pulito. Con 30 anni di no della sinistra tutte queste cose non le abbiamo potute fare e oggi siamo in una situazione dove la Russia minaccia di chiuderci il gas. Serve un intervento immediato del governo in carica e dell’Europa per avere i prezzi delle bollette ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il voto del 25 è molto importante, per le cose che sono capitate,dagliil mio del 2008, allora ci sono stati 7 governi mai eletti, tutti di sinistra, con il prossimo voto glipossono tornare a contare qualcosa con il loro voto”. Lo dice Silvio, ospite di Mattino 5, su Canale 5. “Dobbiamo far cadere i no della sinistra che ci hanno impedito rigassificatori – dice il presidente di Forza Italia – impianti per le rinnovabili, nucleare pulito. Con 30 anni di no della sinistra tutte queste cose non le abbiamo potute fare e oggi siamo in una situazione dove la Russia minaccia di chiuderci il gas. Serve un intervento immediato delin carica e dell’Europa per avere i prezzi delle bollette ...

