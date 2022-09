Berlusconi “1.000 euro pensione per mamme e nonne” (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliono portare l'aumento di tutte le pensioni a mille euro, ma c'è di più, ci sono persone che non hanno mai pagato i contributi perchè hanno lavorato in casa e noi abbiamo intenzione di dare anche alle nostre mamme e alle nostre nonne mille euro di pensione al mese. Questo dovrebbe cambiare la loro vita in meglio”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ospite a Mattino Cinque. (ITALPRESS). – credit photo agenzia fotogramma.it – Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliono portare l'aumento di tutte le pensioni a mille, ma c'è di più, ci sono persone che non hanno mai pagato i contributi perchè hanno lavorato in casa e noi abbiamo intenzione di dare anche alle nostree alle nostremilledial mese. Questo dovrebbe cambiare la loro vita in meglio”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio, ospite a Mattino Cinque. (ITALPRESS). – credit photo agenzia fotogramma.it –

Italpress : regionepuglia Berlusconi “1.000 euro pensione per mamme e nonne” - ItaliaNotizie24 : Berlusconi “1.000 euro pensione per mamme e nonne” - Vafrantofe : RT @FabioC36037617: @berlusconi Siamo d'accordo con Lei, superiamo la politica dei no. Diciamo SI allo scorrimento della graduatoria funzio… - Vafrantofe : RT @FabioC36037617: @berlusconi Un'opportunità reale per i giovani e l'Italia c'è, la graduatoria funzionari amministrativi CUFA! I 18.000… -

Berlusconi "1.000 euro pensione per mamme e nonne" La Provincia di Cremona Berlusconi “1.000 euro pensione per mamme e nonne” ROMA (ITALPRESS) - "Noi vogliono portare l'aumento di tutte le pensioni a mille euro, ma c'è di più, ci sono persone che non hanno mai pagato i contribut ... Partiti sui social, altro che TikTok: si spende di più su Facebook. Lega in testa, poi c’è il Pd Il nuovo che avanza, il vecchio che resiste. Lo sbarco in massa dei politici italiani su TikTok (o “Tik Tok Tak”, copyright Silvio Berlusconi) non deve ingannare. Perché ... ROMA (ITALPRESS) - "Noi vogliono portare l'aumento di tutte le pensioni a mille euro, ma c'è di più, ci sono persone che non hanno mai pagato i contribut ...Il nuovo che avanza, il vecchio che resiste. Lo sbarco in massa dei politici italiani su TikTok (o “Tik Tok Tak”, copyright Silvio Berlusconi) non deve ingannare. Perché ...