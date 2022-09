BeReal, come funziona il nuovo social senza filtri (Di lunedì 5 settembre 2022) Se con Instagram siamo abituati a caricare selfie e foto appositamente scelti in precedenza, con BeReal non si può scegliere quale foto postare: l’app costringe a caricare foto in real time. L’app invia una notifica sul cellulare in un momento improvviso della giornata, e l’utente ha 2 minuti per scattare due foto (una che riprende l’utente e l’altra quello che sta facendo al momento) che verrà postata in tempo reale con tutti i suoi amici. L’app non può essere ingannata: non si può caricare una foto vecchia né modificare la foto scattata con dei filtri. Qual è lo scopo di questa app votata alla spontaneità? Creata nel 2020 in Francia BeReal ha scalato le classifiche di Apple Store a metà del 2022, superando sia Snapchat che Facebook, come riporta RivistaStudio: il motivo del suo successo è la totale sincerità ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 5 settembre 2022) Se con Instagram siamo abituati a caricare selfie e foto appositamente scelti in precedenza, connon si può scegliere quale foto postare: l’app costringe a caricare foto in real time. L’app invia una notifica sul cellulare in un momento improvviso della giornata, e l’utente ha 2 minuti per scattare due foto (una che riprende l’utente e l’altra quello che sta facendo al momento) che verrà postata in tempo reale con tutti i suoi amici. L’app non può essere ingannata: non si può caricare una foto vecchia né modificare la foto scattata con dei. Qual è lo scopo di questa app votata alla spontaneità? Creata nel 2020 in Franciaha scalato le classifiche di Apple Store a metà del 2022, superando sia Snapchat che Facebook,riporta RivistaStudio: il motivo del suo successo è la totale sincerità ...

